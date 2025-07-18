фото: Instagram/Артем Пивоваров

Перед поединком с британцем Даниэлем Дюбуа украинский боксер Александр Усик вместе с музыкантом Артемом Пивоваровым представили новый трек под названием “Fight for life”

Об этом украинский певец сообщил в Instagram, передает RegioNews.

Композиция создана в рамках культурного проекта "ВІРШІНШІ", объединяющего музыку, поэзию и визуальное искусство.

К проекту также подключилась диджейка Korolova. По словам авторов, через музыку они стремились передать глобальное противостояние добру и злу. В образах трех участников заложены символы: Усик предстает как воин, ищущий истину, Korolova воплощает гармонию, а Пивоваров – источник энергии и внутренней силы.

Особое внимание команда уделила визуальной составляющей. В проекте использованы передовые технологии: видеоряд создан с помощью Unreal Engine с привлечением украинских специалистов по VFX, геймдизайну и 3D-анимации. Благодаря этому трек приобрел не только музыкальную, но и символическую глубину - как проявление культурного сопротивления в условиях войны.

Композиция Fight for life стала не просто саундтреком к большому спортивному бою, а манифестом несокрушимости украинского народа. Авторы убеждены, что искусство в силах вдохновлять, объединять и поддерживать дух даже в самые сложные времена.

Ранее сообщалось, Тайсон Фьюри бросил вызов Усикову: бой запланирован на 18 апреля 2026 года.