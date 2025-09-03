15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 17:50

В Україні стартував набір заявок на Євробачення: які вимоги до артистів

03 вересня 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні почали приймати заявки від артистів, які хочуть представити країну на Євробачення. Представники української делегації нагадали, які є правила

Про це повідомляє "Суспільне мовлення", передає RegioNews.

Співачка Джамала, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою "Національного відбору на Євробачення, закликала артистів експериментувати, але залишатися собою. Вона порадила відправляти на розгляд кілька пісень.

"Ви можете подавати необмежену кількість пісень – дві, три чи навіть чотири, адже важливо показати себе у різних гранях творчості. Але пам’ятайте: кожна пісня має відповідати правилам конкурсу, тож уважно їх читайте перед поданням", - каже артистка.

Вона також закликала відправляти живі відео. Навіть, якщо це звичайне відео, зроблене на камеру телефону. Головне, щоб можна було почути виконання без обробки.

Які основні положення конкурсу:

  • взяти участь можуть артисти, які станом на 3 травня 2026 року досягнуть 16-річного віку;
  • подати заявку можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб;
  • учасники українського Нацвідбору не можуть брати участі у конкурсах, що проводять інші країни-учасниці;
  • подавати можна пісню до 3-х хвилин. Це має бути оригінальний трек, створений без використання інших творів. Пісня не має бути раніше оприлюдненою та публічно виконаною.

Експерти оберуть до 15 учасників. Згодом, після прослуховування, буде список фіналістів (тут вже залишиться до 9 виконавців). У лютому 2026 року очікується фінал Національного відбору України на Євробачення.

Слід зазначити, що гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні 2025 з піснею "Bird Of Pray". У фіналі Україна посіла 9 місце, тим самим потрапивши до топ-10.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
культура музика Євробачення
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
На фестивалі у США показали унікальну скульптуру з Дніпра
22 серпня 2025, 03:15
Артем Пивоваров і Олександр Усик презентували спільний трек перед боєм з Дюбуа
18 липня 2025, 13:38
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Хотів продати техніку: на Прикарпатті чоловік став жертвою аферистів
03 вересня 2025, 18:40
У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції
03 вересня 2025, 18:32
На Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини
03 вересня 2025, 17:58
В Україні почало дешевшати вершкове масло: названа причина
03 вересня 2025, 17:40
Росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії, загинуло 8 мирних жителів
03 вересня 2025, 17:29
СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі
03 вересня 2025, 17:25
У Рівному затримали чоловіка, який душив жінку та викрав сумку
03 вересня 2025, 17:16
Нападали вночі та били: у Києві засудили небезпечних грабіжників
03 вересня 2025, 17:15
На Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ
03 вересня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »