В Україні почали приймати заявки від артистів, які хочуть представити країну на Євробачення. Представники української делегації нагадали, які є правила

Про це повідомляє "Суспільне мовлення", передає RegioNews.

Співачка Джамала, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою "Національного відбору на Євробачення, закликала артистів експериментувати, але залишатися собою. Вона порадила відправляти на розгляд кілька пісень.

"Ви можете подавати необмежену кількість пісень – дві, три чи навіть чотири, адже важливо показати себе у різних гранях творчості. Але пам’ятайте: кожна пісня має відповідати правилам конкурсу, тож уважно їх читайте перед поданням", - каже артистка.

Вона також закликала відправляти живі відео. Навіть, якщо це звичайне відео, зроблене на камеру телефону. Головне, щоб можна було почути виконання без обробки.

Які основні положення конкурсу:

взяти участь можуть артисти, які станом на 3 травня 2026 року досягнуть 16-річного віку;

подати заявку можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб;

учасники українського Нацвідбору не можуть брати участі у конкурсах, що проводять інші країни-учасниці;

подавати можна пісню до 3-х хвилин. Це має бути оригінальний трек, створений без використання інших творів. Пісня не має бути раніше оприлюдненою та публічно виконаною.

Експерти оберуть до 15 учасників. Згодом, після прослуховування, буде список фіналістів (тут вже залишиться до 9 виконавців). У лютому 2026 року очікується фінал Національного відбору України на Євробачення.

Слід зазначити, що гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні 2025 з піснею "Bird Of Pray". У фіналі Україна посіла 9 місце, тим самим потрапивши до топ-10.