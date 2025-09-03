Фото з відкритих джерел

Маша Полякова лише нещодавно вийшла заміж. Перший час вона жила в родини чоловіка, але тепер вони орендували власну квартиру

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соцмережах донька Олі Полякової показала нову квартиру в Америці, яку вона орендує з чоловіком. За словами Маші, тут поки що майже нічого немає: у кімнаті, яку вона показала, дійсно голі стіни. Проте дівчина вже планує, як буде перетворювати це на затишний куток.

За словами Маші, вона вже замовила меблі для спальні та вітальні. Тому скоро в квартирі, де вона буде жити з чоловіком, буде інша атмосфера.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.