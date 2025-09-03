19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 01:25

Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком

03 вересня 2025, 01:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Маша Полякова лише нещодавно вийшла заміж. Перший час вона жила в родини чоловіка, але тепер вони орендували власну квартиру

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соцмережах донька Олі Полякової показала нову квартиру в Америці, яку вона орендує з чоловіком. За словами Маші, тут поки що майже нічого немає: у кімнаті, яку вона показала, дійсно голі стіни. Проте дівчина вже планує, як буде перетворювати це на затишний куток.

За словами Маші, вона вже замовила меблі для спальні та вітальні. Тому скоро в квартирі, де вона буде жити з чоловіком, буде інша атмосфера.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес Оля Полякова співачка
Ресторатор Євген Клопотенко знайшов дівчину
02 вересня 2025, 03:30
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла б вона, щоб її чоловік став політиком
02 вересня 2025, 00:50
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Люксембург планує вкластися фінансово у зброю для України
03 вересня 2025, 02:55
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
Британія готує нові санкції проти РФ
03 вересня 2025, 01:55
"Я дізнався цікаві речі": Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні
03 вересня 2025, 00:55
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
У серпні в Україні очистили понад 5 тисяч гектарів сільгоспземель
02 вересня 2025, 23:55
Співачка Ліда Лі зізналась, в кого з зіркових колег вона була закохана
02 вересня 2025, 23:25
На окупованих територях нестача пального стає більш критичною - ЦНС
02 вересня 2025, 22:55
В Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась
02 вересня 2025, 22:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »