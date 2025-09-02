19:33  01 вересня
"Не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи": Тіна Кароль розповіла, на кого вчиться її син

Фото з відкритих джерел
16-річний син співачки Тіни Кароль вчиться у Великій Британії. Артистка відправила його туди ще 2014 року, коли почалась російсько-українська війна

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, хлопець вже визначився з тим, що хоче отримати від освіти. Син співачки вирішив поєднувати політологію, економіку та бізнес. 16-річний Веніамін вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

Тіна Кароль розповіла, що її син за характером дуже скромний та тихий. Вона зазначила, що саме так вона його намагалась виховувати.

"Він дуже тихий та скромний. А поїхав навчатися за кордон ще у 2014 році, коли почалась війна. Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", - каже артистка.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
