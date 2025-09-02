Фото з відкритих джерел

16-річний син співачки Тіни Кароль вчиться у Великій Британії. Артистка відправила його туди ще 2014 року, коли почалась російсько-українська війна

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, хлопець вже визначився з тим, що хоче отримати від освіти. Син співачки вирішив поєднувати політологію, економіку та бізнес. 16-річний Веніамін вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

Тіна Кароль розповіла, що її син за характером дуже скромний та тихий. Вона зазначила, що саме так вона його намагалась виховувати.

"Він дуже тихий та скромний. А поїхав навчатися за кордон ще у 2014 році, коли почалась війна. Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", - каже артистка.

Нагадаємо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Всі ці роки вона вже не коментувала особисте життя.

Вдруге вона не вийшла заміж, бо, за її словами, вона сфокусувалась на кар'єрі. Наразі в її житті єдиний чоловік — це її син Веніамін.