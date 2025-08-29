Фото из открытых источников

Инну Белень, победительницу Холостяка, вызвали в Германию на суд. Оказалось, что это касалось ее бывшего мужа

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Судебное заседание проходило 28 августа в городе Ростоке. Инна Белень вынуждена была ехать туда из Львова в сутки. Когда она пыталась договориться о присутствии онлайн, ей отказали, сказав, что иначе это будет штраф или лишение свободы.

В суд победительницу Холостяка вызвали из-за бывшего мужа. Оказалось, что он подал иск, чтобы уравновесить размер пенсий.

"Мой бывший муж хочет уравновесить пенсии. Да, пенсии, которые мы будем получать через 37 лет, потому что в нашем браке я старше, и стаж работы больше", - говорит Инна Белень.

Справка. Инна Белень – бизнесвумен, волонтер. Многим украинцам она известна как участница Холостяка. Она стала победительницей 13-го сезона. Раньше она занималась бизнесом за границей. После полномасштабного вторжения Инна Белень занялась волонтерством.