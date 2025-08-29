22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
29 августа 2025, 03:30

Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло

29 августа 2025, 03:30
Фото из открытых источников
Инну Белень, победительницу Холостяка, вызвали в Германию на суд. Оказалось, что это касалось ее бывшего мужа

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Судебное заседание проходило 28 августа в городе Ростоке. Инна Белень вынуждена была ехать туда из Львова в сутки. Когда она пыталась договориться о присутствии онлайн, ей отказали, сказав, что иначе это будет штраф или лишение свободы.

В суд победительницу Холостяка вызвали из-за бывшего мужа. Оказалось, что он подал иск, чтобы уравновесить размер пенсий.

"Мой бывший муж хочет уравновесить пенсии. Да, пенсии, которые мы будем получать через 37 лет, потому что в нашем браке я старше, и стаж работы больше", - говорит Инна Белень.

Справка. Инна Белень – бизнесвумен, волонтер. Многим украинцам она известна как участница Холостяка. Она стала победительницей 13-го сезона. Раньше она занималась бизнесом за границей. После полномасштабного вторжения Инна Белень занялась волонтерством.

