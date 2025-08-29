22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
29 августа 2025, 02:30

Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение

29 августа 2025, 02:30
Фото: EBU
Группа Ziferblat самостоятельно оплачивала часть суммы, пошедшей на выступление на Евровидении. Сейчас музыканты до сих пор с этим разбираются

Об этом участник группы Валентин Лещинский рассказал в интервью "Звучит", передает RegioNews.

По словам артиста, коллектив до сих пор отдает деньги за участие в Евровидении-2025. При этом он отметил, что волнений на этот счет нет, потому что все идет по плану.

"У нас есть сумма, которую нам еще нужно отдавать за Евровидение. Мы еще рассчитываемся, но это не критично", - говорит Валентин Лещинский.

Ранее говорилось, что на выступление ушло более 120 тысяч долларов. В частности, это сценический номер, костюмы, техническое обеспечение, организационные вопросы, поездки на премии, промоакции.

Следует отметить, что группа Ziferblat представила Украину на Евровидении 2025 года с песней "Bird Of Pray". В финале Украина заняла 9 место, тем самым попав в топ-10.

27 августа 2025
