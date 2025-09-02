19:33  01 вересня
02 вересня 2025, 00:30

Настя Каменських після скандалу відреагувала на припинення контракту з відомим брендом

02 вересня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Нещодавно "Золотий вік" припинив співпрацю з Настею Каменських. Вона була обличчям бренду з 2021 року

Така заява з'явилась на офіційному порталі співачки, передає RegioNews.

У команді артистки заявили, що вона підтримала рішення бренду та подякувала за спільну роботу. Також зазначається, що ця співпраця була щира, але кожен етап колись підходить до кінця.

"Наразі NK працює над новим іспаномовним альбомом у США, продовжуючи створювати успішні глобальні кейси — такі як ELEFANTE та Peligroso, які потрапили до чарту Billboard і привели її на червоні доріжки провідних музичних премій світу: Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro та інших", - додали в команді співачки.

Нагадаємо, що зараз Настя Каменських знаходиться у США на гастролях. Там під час виступу вона знову почала співати пісні російською мовою та навіть розмовляти російською під час концерту.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, – любов. Найголовніше почуття у світі. Правда, Маямі", - говорила Каменських.

Після цього бренд "Золотий вік" заявив про припинення співпраці зі співачкою.

