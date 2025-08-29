Ілюстративне фото

Команда Мстислава Чернова, який вже отримував "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі", знову буде змагатися за статуетку на премії Оскар. Український комітет обрав цьогоріч фільм "2000 метрів до Андріївки".

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", - кажуть в українському оскарівському комітеті.

Нагадаємо, раніше в мережі вже показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.