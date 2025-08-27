20:29  26 августа
27 августа 2025, 00:55

Известный украинский певец присоединился к ВСУ

27 августа 2025, 00:55
Фото из открытых источников
Известный украинский композитор и певец сообщил, что он теперь служит в ВСУ. По его словам, сейчас он проходит обучение

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Украинский певец Александр Кварта сейчас проходит военную учебу. По его словам, он "по соображениям ТЦК стал более полезным в рядах ВСУ". Артист подчеркнул, что теперь он будет не перекрывать волонтерское собрание, а сам брать в руки автомат.

В своем обращении к поклонникам артист призвал людей не прекращать помогать армии. Он подчеркнул, что даже во время службы не будет отказываться от своей миссии, а это вдохновлять и объединять людей.

Справка. Александр Кварта – украинский певец и композитор. Многим зрителям он известен с участием в шоу "Украина талант". Во время АТО артист часто ездил в военные. Женат: на жене Ольге воспитывает двух сыновей.

