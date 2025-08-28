"Мені вперше було так лячно": акторка Анна Саліванчук розповіла про її емоції під час обстрілу Києва
Акторка зізналась, що вона вперше відчувала такий страх. За її словами, вибухи були недалеко від її будинку
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Анна Саліванчук розповіла, що під час атаки на Київ у неї у квартирі трусилися вікна. Вона додала, що було дуже гучно, а вона вперше відчула такий страх.
"Всі сім'ї, які постраждали, — прийміть мої співчуття", - написала акторка.
Нагадаємо, 28 серпня російські війська обстріляли Київ. Станом на вечір четверга підтверджена загибель 22 людей. При цьому рятувально-пошукові роботи ще тривають.
