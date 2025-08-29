Фото: EBU

Гурт Ziferblat самостійно оплачував частину суми, яка пішла на виступ на Євробаченні. Зараз музиканти досі з цим розбираються

Про це учасник гурту Валентин Лещинський розповів в інтерв'ю "Звучить", передає RegioNews.

За словами артиста, колектив досі віддає гроші за участь у Євробаченні-2025. При цьому він зазначив, що хвилювань з цього приводу немає, бо все йде за планом.

"У нас є сума, яку нам ще треба віддавати за Євробачення. Ми ще розраховуємося, але це не критично", - каже Валентин Лещинський.

Раніше говорилось про те, що на виступ пішло понад 120 тисяч доларів. Зокрема, це сценічний номер, костюми, технічне забезпечення, організаційні питання, поїздки на пре-паті, промоакції.

Слід зазначити, що гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні 2025 з піснею "Bird Of Pray". У фіналі Україна посіла 9 місце, тим самим потрапивши до топ-10.