Оля Полякова зізналась, що їй не завжди подобались хлопці її доньки. При цьому артистка не втручалась в особисте життя Маші

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Співачка Оля Полякова зізналась, що раніше їй могли не подобатися хлопці її доньки Маші. При цьому артиста намагалась не втручатися в її життя, щоб дівчина могла йти власним шляхом. Відповідно, рішення вийти заміж у 20 років Маша приймала сама. І на цей раз мама виявилась задоволена.

"Не подобалися. Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік", - каже Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.