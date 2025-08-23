18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
Співачка Оля Полякова розповіла, як ставиться до хлопців старшої доньки

23 серпня 2025, 01:55
Оля Полякова зізналась, що їй не завжди подобались хлопці її доньки. При цьому артистка не втручалась в особисте життя Маші

Співачка Оля Полякова зізналась, що раніше їй могли не подобатися хлопці її доньки Маші. При цьому артиста намагалась не втручатися в її життя, щоб дівчина могла йти власним шляхом. Відповідно, рішення вийти заміж у 20 років Маша приймала сама. І на цей раз мама виявилась задоволена.

"Не подобалися. Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік", - каже Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.

