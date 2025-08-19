Фото з відкритих джерел

Відома ведуча, яка нещодавно вперше стала мамою, уже через місяць після пологів провела корпоратив. При цьому через два місця Леся збирається вийти на знімальний майданчик "Хто зверху?"

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Леся Нікітюк зазначила, що мільйони жінок народжують дітей та не йдуть в декрет. Вона додала, що ми живемо в такий час, коли потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне й інше.

"Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд! Також є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде, з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали", адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює", - розповіла Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.