21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
19:25  15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2025, 01:00

Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі

16 серпня 2025, 01:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Одесі скоро відбудеться 16-тий міжнародний кінофестиваль. Учасники змагатимуться за головну нагороду - "Золотий Дюк"

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

"Золотий Дюк" отримає найкращий український документальний фільм. У програмі такі стрічки:

  • "Музика буття" — Геннадій Черномашинцев (2024)
  • "Обережно: діти" — Світлана Рудюк (2024)
  • "Татова колискова" — Леся Дяк (2024)
  • "Гра на перехоплення" — Володимир Мула (2025)
  • "Дівія" — Дмитро Грешко (2025)
  • "Простий солдат" — Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус (2025)
  • "Спеціальна операція" — Олексій Радинський (2025)
  • "Уламки світла" — Міла Тешаєва, Маркус Ленц (2025)

Фестиваль буде проходити з 24 вересня по 4 жовтня.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кіно культура
До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшну
15 серпня 2025, 10:55
На кінофестивалі в Канаді буде український стенд
14 серпня 2025, 01:30
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 03:15
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Українка буде змагатися за корону Міс США
16 серпня 2025, 00:30
"Чоловіка має — тому до побачення": Оля Полякова розповіла, чи допомагає старшій донці грошима
15 серпня 2025, 23:30
Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні
15 серпня 2025, 23:05
У Дніпрі завершують будівництво підземної школи
15 серпня 2025, 22:35
В Україні подорожчала диня
15 серпня 2025, 22:30
Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей
15 серпня 2025, 22:09
На Алясці стартують переговори Трампа і Путіна (онлайн)
15 серпня 2025, 22:02
В Україні різко подешевшали кавуни
15 серпня 2025, 21:48
Британія голова відправити своїх військових в Україну після угоди про перемир'я з РФ
15 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »