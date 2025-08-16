Ілюстративне фото

"Золотий Дюк" отримає найкращий український документальний фільм. У програмі такі стрічки:

"Музика буття" — Геннадій Черномашинцев (2024)

"Обережно: діти" — Світлана Рудюк (2024)

"Татова колискова" — Леся Дяк (2024)

"Гра на перехоплення" — Володимир Мула (2025)

"Дівія" — Дмитро Грешко (2025)

"Простий солдат" — Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус (2025)

"Спеціальна операція" — Олексій Радинський (2025)

"Уламки світла" — Міла Тешаєва, Маркус Ленц (2025)

Фестиваль буде проходити з 24 вересня по 4 жовтня.

