Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі
В Одесі скоро відбудеться 16-тий міжнародний кінофестиваль. Учасники змагатимуться за головну нагороду - "Золотий Дюк"
Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.
"Золотий Дюк" отримає найкращий український документальний фільм. У програмі такі стрічки:
- "Музика буття" — Геннадій Черномашинцев (2024)
- "Обережно: діти" — Світлана Рудюк (2024)
- "Татова колискова" — Леся Дяк (2024)
- "Гра на перехоплення" — Володимир Мула (2025)
- "Дівія" — Дмитро Грешко (2025)
- "Простий солдат" — Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус (2025)
- "Спеціальна операція" — Олексій Радинський (2025)
- "Уламки світла" — Міла Тешаєва, Маркус Ленц (2025)
Фестиваль буде проходити з 24 вересня по 4 жовтня.
Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.
