Фото з відкритих джерел

Співачка Оля Полякова впевнена, що дітям потрібно давати все, що вони хочуть. При цьому все ж потрібно знати межі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка вважає, що якщо батьки мають таку можливість, потрібно балувати дітей. Адже потім їм доведеться багато разів в чомусь собі відмовляти. Проте, вважає Оля Полякова, важливо, щоб діти "не лізли на голову": це вже треба зупиняти.

Фінансово дітей треба підтримувати, доки вони не стануть на ноги й не почнуть заробляти самі. Старша донька співачки Маша поїхала в 16 років. Дівчина зараз вчиться у США.

"Моя Маша поїхала в 16, і, звісно, що я їй оплачую навчання, житло тощо. Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має – тому до побачення", - зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.