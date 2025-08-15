21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
19:25  15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 23:30

"Чоловіка має — тому до побачення": Оля Полякова розповіла, чи допомагає старшій донці грошима

15 серпня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Співачка Оля Полякова впевнена, що дітям потрібно давати все, що вони хочуть. При цьому все ж потрібно знати межі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка вважає, що якщо батьки мають таку можливість, потрібно балувати дітей. Адже потім їм доведеться багато разів в чомусь собі відмовляти. Проте, вважає Оля Полякова, важливо, щоб діти "не лізли на голову": це вже треба зупиняти.

Фінансово дітей треба підтримувати, доки вони не стануть на ноги й не почнуть заробляти самі. Старша донька співачки Маша поїхала в 16 років. Дівчина зараз вчиться у США.

"Моя Маша поїхала в 16, і, звісно, що я їй оплачую навчання, житло тощо. Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має – тому до побачення", - зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
