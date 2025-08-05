В Днепре в музей передали уникальный экспонат "с детства"
В днепровском музее появился новый экспонат. Его передал постоянный друг учреждения
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Дмитрий Кулик передал "Музею детства в Днепре" деревянный конструктор. Эта детская игрушка десятилетиями передавалась из рук в руки. Несмотря на это, конструктор в таком состоянии, будто его только что достали из коробки.
По словам сотрудников музея, такие предметы позволяют взрослым и детям вспомнить, как выглядело детство их родителей, бабушек с дедушками. Этот конструктор является элементом культурной памяти.
Напомним, ранее в Днепре была установлена скульптура в честь украинских военных. Эта скульптура изображает сжатую руку, поднятую вверх. Это символ силы и единства.
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