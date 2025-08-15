Фото: YouTube

На фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN представили фінальний трейлер фільму "Троє". Стрічка ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Історичний екшн "Троє" розповість про історію військового Ігоря Савичнка, який в 1917-1921 роках очолював загін чисельністю близько 1 200 анархістів. Локації підібрали такі, які зберегли автентичний історичний вигляд: Старокостянтинів, що згодом став важливою фортецею великої війни, оповита легендами Лиса Гора та Самчики з їхнім колоритним палацом.

"Стрічка починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми", - розповідають творці стрічки.

У прокат фільм вийде вже 21 серпня.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.