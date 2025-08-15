06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 10:55

До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшну

15 серпня 2025, 10:55
Фото: YouTube
На фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN представили фінальний трейлер фільму "Троє". Стрічка ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Історичний екшн "Троє" розповість про історію військового Ігоря Савичнка, який в 1917-1921 роках очолював загін чисельністю близько 1 200 анархістів. Локації підібрали такі, які зберегли автентичний історичний вигляд: Старокостянтинів, що згодом став важливою фортецею великої війни, оповита легендами Лиса Гора та Самчики з їхнім колоритним палацом.

"Стрічка починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми", - розповідають творці стрічки.

У прокат фільм вийде вже 21 серпня.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

кіно культура
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
15 серпня 2025, 11:11
Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні
15 серпня 2025, 10:59
П'ятеро травмованих у ДТП на Львівщині: вантажівка в'їхала в пішоходів
15 серпня 2025, 10:36
Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
15 серпня 2025, 10:35
У ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн - суд визнав їх необґрунтованими
15 серпня 2025, 10:33
Найменші запаси води за десятиріччя: яка ситуація з водосховищами в Україні
15 серпня 2025, 10:25
Коли можуть дозволити виїзд чоловікам до 22 років
15 серпня 2025, 10:15
"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно
15 серпня 2025, 10:15
У Миколаєві 20-річна студентка буде сидіти через наркотики
15 серпня 2025, 09:55
