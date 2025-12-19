В Житомирской области 17-летняя девушка погибла в ДТП: что будет угрожать пьяному мотоциклисту

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 9 ноября на улице Победы в Житомире. Тогда 36-летний водитель мотоцикла "Днепр" проявил невнимательность к изменениям дорожных обстоятельств, превысил разрешенную скорость движения и допустил неуправляемое движение транспортного средства и, наконец, его падение. В результате аварии погибла его 17-летняя пассажирка. Правоохранители выяснили, что водитель был пьян.

Правоохранители завершили расследование. Водителю инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

"По действующему законодательству такие противоправные действия наказываются заключением сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", - сообщили в полиции.

