20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
20:42  19 декабря
Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
19 декабря 2025, 20:55

В Житомирской области 17-летняя девушка погибла в ДТП: что будет угрожать пьяному мотоциклисту

19 декабря 2025, 20:55
Фото: Нацполиция
В полиции раскрыли подробности трагической аварии. Будут судить 36-летнего мотоциклиста, повлекшего смертельное ДТП

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 9 ноября на улице Победы в Житомире. Тогда 36-летний водитель мотоцикла "Днепр" проявил невнимательность к изменениям дорожных обстоятельств, превысил разрешенную скорость движения и допустил неуправляемое движение транспортного средства и, наконец, его падение. В результате аварии погибла его 17-летняя пассажирка. Правоохранители выяснили, что водитель был пьян.

Правоохранители завершили расследование. Водителю инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

"По действующему законодательству такие противоправные действия наказываются заключением сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенской области произошло тройное ДТП. 24-летний водитель BMW, обгоняя другой автомобиль, пересек сплошную полосу и выехал на встречную, где сначала столкнулся с Volkswagen Tiguan, а затем со встречным Hyundai Kona, за рулем которого была 40-летняя женщина. В результате аварии водителя и пассажирку BMW, а также водитель Hyundai госпитализировали с травмами.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
07 августа 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
