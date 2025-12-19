Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине

Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по войне в Украине

Как передает RegioNews, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн.

Дипломат отметил, что в 2024 году Швейцария организовала Саммит мира в Бургенштоке и поддерживала контакт со всеми сторонами конфликта, включая РФ.

По мнению Бауманна, именно благодаря позиции нейтралитета, международной репутации Женевы и опыту посредничества Швейцарии обратились США и Украина для обсуждения американского мирного плана. Встреча прошла 23 ноября, на ней обсуждался предложенный США мирный план.

Напомним, руководитель фракции "Слуга народ" Давид Арахамия заявил, что пока нет предпосылок для заключения достойного мирного соглашения с РФ.