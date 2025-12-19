20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
20:42  19 декабря
Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
19 декабря 2025, 21:21

Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине

19 декабря 2025, 21:21
Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по войне в Украине

Как передает RegioNews, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн.

Дипломат отметил, что в 2024 году Швейцария организовала Саммит мира в Бургенштоке и поддерживала контакт со всеми сторонами конфликта, включая РФ.

По мнению Бауманна, именно благодаря позиции нейтралитета, международной репутации Женевы и опыту посредничества Швейцарии обратились США и Украина для обсуждения американского мирного плана. Встреча прошла 23 ноября, на ней обсуждался предложенный США мирный план.

Напомним, руководитель фракции "Слуга народ" Давид Арахамия заявил, что пока нет предпосылок для заключения достойного мирного соглашения с РФ.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
