Не хотели блекаутов: в Днепре местные жители напали на энергетиков

Фото: Нацполиция

В Днепре произошло нападение на энергетиков. Это сделали недовольные местные жители.

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

Жители домов по улице Академика Янгеля в Днепре раньше не имели отключений света, поскольку дома находились на линии с критической инфраструктурой. В настоящее время энергетики в ручном режиме отключают их. Недовольны местные жители напали на оперативно-выездную бригаду ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".

"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли за собой значительную задержку восстановления электроснабжения поочереди 5.2", - говорится в сообщении компании.

Представители компании также отметили для местных жителей, что "нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не дает им какого-либо привилегированного положения". Информация о нападении на энергетиков предоставлена правоохранителям.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказывали, что российская армия нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Энергетики делают все возможное, чтобы восстанавливать систему. Аварийные работы проходят во всех пострадавших от атак регионах.