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02 июля 2025, 04:50

Певицу Тоню Матвиенко избил таксист: артистка написала заявление

02 июля 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Певица Тоня Матвиенко рассказала об агрессивном таксисте, с которым она столкнулась. История закончилась тем, что артистка обратилась к правоохранителям

Об этом она написала в Instagram, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 июня. По словам артистки, водитель с самого начала поездки вел себя не очень вежливо. К примеру, когда она попросила закрыть окно, он отреагировал грубостью и отказывался идти на встречу. Но потом водитель начал говорить неадекватные вещи, и артистка попросила остановить машину. Однако он не останавливался. Тогда артистка была вынуждена открыть дверь на ходу, и только это заставило ее остановиться.

"Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком! Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", - рассказала Тоня Матвиенко.

Справка. Тоня Матвиенко – украинская певица, Заслуженная артистка Украины. Артистка имеет две дочери. С 2017 года Тоня Матвиенко состоит в браке с певцом Арсеном Мирзояном.

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