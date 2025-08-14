21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 22:45

Співак MELOVIN розповів, як таксист відмовився його везти

14 серпня 2025, 22:45
фото: Instagram/melovin_official
MELOVIN розповів про неприємну ситуацію, яка з ним сталась. За його словами, він викликав таксі, але водій не захотів його обслуговувати

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співак розповів, що він викликав таксі бізнес-класу. Водій прийняв замовлення. Проте, коли артист уже сідав до автомобіля, таксист передумав. Коли MELOVIN поцікавився, що сталось, водій не став пояснювати. Він лише заблокував двері, зачинив двері та поїхав.

Нагадаємо, раніше співачка Тоня Матвієнко розповіла, що її побив водій Bolt. Артистка зазначила, що водій з самого початку поїздки був агресивним, а згодом між ними стався конфлікт. За її словами, згодом водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Співачка написала заяву в поліцію.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали 63-річного таксиста. Тепер йому загрожує штраф, громадські роботи або обмеження волі до одного року.

