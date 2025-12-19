20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
20:42  19 декабря
Судья в Харьковской области сбила двух подростков на пешеходном переходе – ДБР открыли производство
15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
19 декабря 2025, 20:59

В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами

19 декабря 2025, 20:59
иллюстративное фото: из открытых источников
20 и 21 декабря погода почти не изменится: облачно, антициклон, без существенных осадков, туманы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, в субботу-воскресенье в течение дня будет 0…+4 градуса, на западе и юге +3…+7, в Крыму воздух прогреется до +9 градусов.

В Киеве в ближайшие субботу и воскресенье осадки не предполагаются. Погода будет прохладной, +1…+3 градуса.

"На Рождество, с 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Как именно, откуда и на сколько градусов – в уточненных прогнозах дальнейших", – подытожила Н.Диденко.

Ранее заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, сообщала, что зима 2025-2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

19 декабря 2025
07 августа 2025
