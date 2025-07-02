11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
05:05  02 июля
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 11:32

В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко

02 июля 2025, 11:32
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве полиция задержала 63-летнего таксиста, которого певица Тоня Матвиенко обвинила в нападении на нее. Инцидент произошел 30 июня около 15:00 на Печерске во время поездки такси Bolt

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По словам артистки, водитель вел себя грубо во время поездки, и после спора ударил ее в голову и плечо.

После обращения Матвиенко оперативники быстро установили личность водителя. Им оказался местный житель 63-летнего возраста.

В своем Instagram певица рассказала, что конфликт начался из-за отказа водителя закрыть окно и продолжился после того, как она сделала замечания по его поведению.

"Я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута - он отказал. Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо", - написала она.

Она добавила, что не ищет публичности, но считает важным говорить о таких случаях.

По факту избиения возбуждено уголовное производство. Таксисту светит штраф, общественные работы или ограничение свободы до одного года.

Напомним, в Киеве таксист высадил пассажиров из авто из-за маникюра у парня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция такси Избиение Печерск Тоня Матвиенко
На Прикарпатье женщины подрались из-за языка
01 июля 2025, 19:31
В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, печатавших доллары и гривны
01 июля 2025, 15:12
Киевлянина подозревают в организации незаконного выезда призывников в Молдову за $14 тыс.
01 июля 2025, 14:16
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Полтавской области будут судить таможенников, из-за действий которых государство потеряло 17 млн грн
02 июля 2025, 12:38
Россияне ударили по Николаевщине: пострадали супруги, мужчина погиб
02 июля 2025, 12:25
Выстрел в 15 см от ребенка: в Киеве мужчина открыл огонь по авто волонтерки – его задержали
02 июля 2025, 11:56
На Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию
02 июля 2025, 11:45
В первый день июля ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, — Генштаб
02 июля 2025, 11:25
В Харькове разоблачили подпольную фабрику, которая выпускала 45 тысяч пачек сигарет в сутки
02 июля 2025, 11:09
Российский дрон атаковал мужчину в Херсоне: медики борются за его жизнь
02 июля 2025, 10:54
Ночью украинские пограничники уничтожили 5 вражеских "Шахедов"
02 июля 2025, 10:44
Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области: возник пожар
02 июля 2025, 10:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »