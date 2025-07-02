В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко

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В Киеве полиция задержала 63-летнего таксиста, которого певица Тоня Матвиенко обвинила в нападении на нее. Инцидент произошел 30 июня около 15:00 на Печерске во время поездки такси Bolt

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По словам артистки, водитель вел себя грубо во время поездки, и после спора ударил ее в голову и плечо.

После обращения Матвиенко оперативники быстро установили личность водителя. Им оказался местный житель 63-летнего возраста.

В своем Instagram певица рассказала, что конфликт начался из-за отказа водителя закрыть окно и продолжился после того, как она сделала замечания по его поведению.

"Я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута - он отказал. Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо", - написала она.

Она добавила, что не ищет публичности, но считает важным говорить о таких случаях.

По факту избиения возбуждено уголовное производство. Таксисту светит штраф, общественные работы или ограничение свободы до одного года.

Напомним, в Киеве таксист высадил пассажиров из авто из-за маникюра у парня.