Центр Киева завтра перекроют: названная причина
В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будет перекрыт центр украинской столицы
Об этом сообщает RegiNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
Как отмечается, в субботу в столице будут действовать временные ограничения дорожного движения.
"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", – говорится в сообщении.
Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.
Как сообщалось, в Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие. Его составляли по адресу ул. Милютенко, 19.