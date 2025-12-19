Центр Киева завтра перекроют: названная причина

фото: rbc.ua

В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будет перекрыт центр украинской столицы

Об этом сообщает RegiNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Как отмечается, в субботу в столице будут действовать временные ограничения дорожного движения.

"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", – говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

