19 декабря 2025, 22:35

Центр Киева завтра перекроют: названная причина

19 декабря 2025, 22:35
фото: rbc.ua
В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будет перекрыт центр украинской столицы

Об этом сообщает RegiNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Как отмечается, в субботу в столице будут действовать временные ограничения дорожного движения.

"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", – говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

Как сообщалось, в Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие. Его составляли по адресу ул. Милютенко, 19.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
