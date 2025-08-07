Фото з відкритих джерел

Нещодавно Павло Розенко розповів, що він зробив пропозицію Олені-Христині Лебідь. Це не перший його шлюб. З колишньою дружиною він має двох дітей

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени-Христини Лебідь між нею та дітьми її коханого склались нормальні стосунки. Ведуча розповіла, що вони насправді вже бачились та спілкувались.

"Абсолютно цивілізовані і правильні – такі, якими мають бути. Без драм, без пафосу. Ми зустрічалися, спілкувалися – якось ходили разом до кафе. Але це було не на камери, не для соцмереж. Жодного: "Давайте зробимо фото – буде гарний допис", - каже Олена-Христина.

При цьому немає ситуацій, коли вони телефонують нареченій батька. За словами ведучої, у них в різних ситуаціях є турботливий батько.

Нагадаємо, раніше колишній віцепрем'єр-міністр розповів, що Олена-Христина Лебідь уже кілька років його наречена. При цьому він зазначив, що для них формальності не мають значення. Пара ще не знає, коли святкуватиме весілля.