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03 августа 2025, 18:55

Певица Анна Тринчер призналась, чему научилась после развода с Волошиным

03 августа 2025, 18:55
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Фото из открытых источников
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Артистка рассказала, что изменила отношение к себе после развода. По словам Анны Тринчер, у нее после расставания с бывшим мужем пора исследовать саму себя

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Анна Тринчер отметила, что после развода с блогером Александром Волошиным она изменила отношение к себе. В частности, научилась ценить свою силу и уязвимость. Любовь к самой себе она называет самой важной любовью, которая может быть в жизни.

При этом она не признается, появился ли в ее жизни другой мужчина.

"Что касается того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немного тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное - время покажет", - говорит певица.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блогером Александром Волошиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.

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