Когда Эктор Хименес-Браво и Николай Тишенко вместе работали в шоу "Мастер-Шеф". Однако, по словам известного шефа, он не ладил с коллегой

Об этом кулинар рассказал в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

По словам Эктора Хименеса Браво, сейчас он и Николай Тищенко не общаются. Переломный момент произошел еще во время пандемии, когда произошел скандал из-за ресторана Тищенко в столице. Когда все заведения были закрыты, ресторан работал. Эктора это возмутило.

"Точно не общаюсь с Тищенко. Во время пандемии произошла смешная ситуация. Тогда из-за ковод закрыли все рестораны, а какой-то депутат обнаружил, что ресторан Тищенко работает через черный вход. Мои рестораны были закрыты, мы все страдали, работники сидели без зарплаты. Я очень разозлился, поэтому лайкнул сообщение о ресторане Тищенко. После этого Тищенко написал мне: "Ты лайкнул сообщение, критикующее мой ресторан, это не по-дружески", - рассказал Эктор.

Напомним, недавно Эктор стал военным. Как иностранец он присоединился к 429 полку "Ахиллес". При этом он объяснял, что не будет полностью исчезать из гражданской жизни. В частности он собирается появиться еще в шоу "МастерШеф".