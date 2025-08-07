Фото з відкритих джерел

Колись Ектор Хіменес-Браво та Микола Тишенко разом працювали у шоу "Мастер-Шеф". Проте, за словами відомого шефа, він не ладнав з колегою

Про це кулінар розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

За словами Ектора Хіменеса-Браво, зараз він та Микола Тищенко не спілкуються. Переламний момент стався ще під час пандемії, коли відбувся скандал через ресторан Тищенка в столиці. Коли всі заклади були закриті, цей ресторан працював. Ектора це обурило.

"Точно не спілкуюся з Тищенком. Під час пандемії сталася смішна ситуація. Тоді через ковід зачинили всі ресторани, а якийсь депутат виявив, що ресторан Тищенка працює через чорний вхід. Мої ресторани були зачинені, ми всі страждали, працівники сиділи без зарплати. Я дуже розізлився, тому лайкнув допис про ресторан Тищенка. Після цього Тищенко написав мені: "Ти лайкнув допис, що критикує мій ресторан, це не по-дружньому", - розповів Ектор.

Нагадаємо, нещодавно Ектор став військовим. Як іноземець він долучився до 429 полку "Ахілес". При цьому він пояснював, що не буде повністю зникати з цивільного життя. Зокрема, він збирається з'явитися ще у шоу "МастерШеф".