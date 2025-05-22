13:11  21 мая
В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
12:16  21 мая
На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн
12:40  21 мая
На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 02:40

МастерШеф еще будет: Эктор Хименес-Браво объяснил, как будет устроена его военная служба

22 мая 2025, 02:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился деталями своей мобилизации в армию. По его словам, он не исчезнет полностью из гражданской жизни

Об этом Эктор рассказал на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Недавно известный кулинар рассказал, что он стал военным. Теперь он поведал больше деталей. По словам Эктора, как иностранец он мог присоединиться к иностранному войску, но избрал именно 429 полк "Ахиллес", потому что им "давно принадлежит его сердце".

При этом Эктор рассказал, что он не будет исчезать полностью из гражданской жизни. Однако сейчас больше всего его "фокус внимания" будет направлен уже на военное дело. Однако у "МастерШеф", говорит Эктор, он тоже будет. В комментариях ситуацию разъяснил Юрий Федоренко, командир 429 полка "Ахиллес".

"К сожалению, в 429 полк "АХИЛЛЕС" не можем мобилизовывать иностранцев. Хотя с потенциалом Эктора из него бы вышел отличный боец! Так что договорились о другой опции сотрудничества — Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Вопреки всему, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое", - написал военный.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво удивил заявлением, что станет частью ВСУ. Он подчеркнул, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что он решался несколько лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Нет права возвращаться: Женя Галич жестко "прошелся" по Потапу
21 мая 2025, 04:50
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник прокомментировал скандалы Тараса Цымбалюка
09 мая 2025, 23:45
В Донецкой области россияне уничтожили дом финалистки "Голоса страны"
06 мая 2025, 23:35
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Зенитчики сбили на Юге вражеский дрон-разведчик: видео
22 мая 2025, 03:10
В Винницкой области мужчина перелезал через забор и натолкнулся на острый прут
22 мая 2025, 02:15
Из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – предшественницу GoPro
22 мая 2025, 01:13
В Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина
22 мая 2025, 00:35
На Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения
22 мая 2025, 00:18
В Украине подорожали ягоды: какие причины
21 мая 2025, 23:55
Ворвались в дом и начали избивать: на Хмельнитчине судили мужчину и женщину, которые пытали пенсионерку
21 мая 2025, 23:05
На Волыни военного обворовали супругов аферистов прямо из СИЗО
21 мая 2025, 21:55
Война нуждается в решениях по существу: журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
21 мая 2025, 21:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »