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Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился деталями своей мобилизации в армию. По его словам, он не исчезнет полностью из гражданской жизни

Об этом Эктор рассказал на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Недавно известный кулинар рассказал, что он стал военным. Теперь он поведал больше деталей. По словам Эктора, как иностранец он мог присоединиться к иностранному войску, но избрал именно 429 полк "Ахиллес", потому что им "давно принадлежит его сердце".

При этом Эктор рассказал, что он не будет исчезать полностью из гражданской жизни. Однако сейчас больше всего его "фокус внимания" будет направлен уже на военное дело. Однако у "МастерШеф", говорит Эктор, он тоже будет. В комментариях ситуацию разъяснил Юрий Федоренко, командир 429 полка "Ахиллес".

"К сожалению, в 429 полк "АХИЛЛЕС" не можем мобилизовывать иностранцев. Хотя с потенциалом Эктора из него бы вышел отличный боец! Так что договорились о другой опции сотрудничества — Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Вопреки всему, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое", - написал военный.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво удивил заявлением, что станет частью ВСУ. Он подчеркнул, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что он решался несколько лет.