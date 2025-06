Фото: Держкіно

Украинский фильм "Мать Апостолов" установил национальный рекорд. Лента получила 88 международных наград. Фильм был представлен в 28 странах. В частности, были показания в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Китае, Великобритании, Австралии, Турции, Израиле, Испании, Польше, Румынии.

Фильм "Мать Апостолов" посвятили матерям воинов, которые в 2014 году пошли защищать Украину. Главная героиня ищет сына-летчика и изменяет своей любовью всех, кого встречает на своем пути.

Напомним, ранее украинский фильм Distance Between Two Points of Me (Расстояние между двумя точками меня) получил признание на международном фестивале Runway AI Film Festival. По словам создателей фильма, это история о потере дома — и физического, и эмоционального.