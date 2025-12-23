Фото: ДнепроОВА

В результате обстрелов на Никопольщине и Криворожье повреждены жилые дома и инфраструктура, есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольском районе под вражеским ударом оказались несколько громад, среди которых райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. Противник применил FPV-дроны и артиллерию, что привело к многочисленным повреждениям.

В Криворожье БпЛА попал в АЗС, нанесен материальный ущерб

В результате обстрела пострадала 86-летняя женщина. Ей оказывают медицинскую помощь амбулаторно. Кроме этого, получили повреждения местное предприятие, кафе, 16 частных домов, пять хозяйственных сооружений и автомобили.

На Никопольщине повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Также атаки фиксировались на Криворожье. В частности, в Зеленодольской громаде во время удара БпЛА была повреждена автозаправочная станция.

Местные власти и спасательные службы продолжают оценивать масштабы разрушений и оказывать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, утром 23 декабря после массированной ракетно-дроновой атаки России в девяти областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за критических повреждений энергосистемы.