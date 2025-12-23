18:49  23 декабря
15:59  23 декабря
15:46  23 декабря
23 декабря 2025, 18:44

Враг атаковал Никопольский район и Криворожье: пострадала 86-летняя женщина

23 декабря 2025, 18:44
Фото: ДнепроОВА
В результате обстрелов на Никопольщине и Криворожье повреждены жилые дома и инфраструктура, есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольском районе под вражеским ударом оказались несколько громад, среди которых райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. Противник применил FPV-дроны и артиллерию, что привело к многочисленным повреждениям.

В Криворожье БпЛА попал в АЗС, нанесен материальный ущерб

В результате обстрела пострадала 86-летняя женщина. Ей оказывают медицинскую помощь амбулаторно. Кроме этого, получили повреждения местное предприятие, кафе, 16 частных домов, пять хозяйственных сооружений и автомобили.

На Никопольщине повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Также атаки фиксировались на Криворожье. В частности, в Зеленодольской громаде во время удара БпЛА была повреждена автозаправочная станция.

Местные власти и спасательные службы продолжают оценивать масштабы разрушений и оказывать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, утром 23 декабря после массированной ракетно-дроновой атаки России в девяти областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за критических повреждений энергосистемы.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
