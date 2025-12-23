Выбор "идти до конца" будет означать полный крах критической инфраструктуры в будущем

Это нужно понимать и принимать во внимание

Это нужно понимать и принимать во внимание

иллюстративное фото: из открытых источников

После энергетического терроризма пойдет газовый, а дальше смазочно-топливный, а дальше промышленный, а дальше уничтожение ключевых хабов-накопителей, а дальше торговые мощности, а дальше медицинская инфраструктура, а дальше социальная, а дальше культурная – и через некоторое время страна отбросится на 2 века назад, что и является целью террориста.

Завоевать не может – но загнать в средневековье может.

Параллельно с этим бесконечное военное положение будет технологически инструментализироваться властью как способ защищать себя в первую очередь свои должности, неприкосновенность, абсолютизм, бесконтрольность, неподотчетность, мародерство. Выборы тоже надежно проконтролируются властями, концентрированными благодаря войне.

Следовательно, ни один краеугольный вызов по войне не имеет и не будет иметь профессионального ответа от Олимпа Трикстеров, заинтересованных в вечном движении. При этом никаких сил защитить глобальную инфраструктуру от педантичного истирания нет. Враг что сможет – то и уничтожит. Куда не долетит дрон – туда попадет кинжал, искандер или другая несгибаемая баллистика.

Никакого видения, никакого рецепта, никакой готовности переходить от мифомании к прагматике не наблюдается. Им чихать на блекауты городов-миллионников и поэтапное истребление инфраструктуры, потому что чем больше разрушат – тем дороже будет смета освоения средств на восстановлении.

Никакие ведут все в никуда.