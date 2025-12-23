18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 19:44

Выбор "идти до конца" будет означать полный крах критической инфраструктуры в будущем

23 декабря 2025, 19:44
Это нужно понимать и принимать во внимание
иллюстративное фото: из открытых источников
После энергетического терроризма пойдет газовый, а дальше смазочно-топливный, а дальше промышленный, а дальше уничтожение ключевых хабов-накопителей, а дальше торговые мощности, а дальше медицинская инфраструктура, а дальше социальная, а дальше культурная – и через некоторое время страна отбросится на 2 века назад, что и является целью террориста.

Завоевать не может – но загнать в средневековье может.

Параллельно с этим бесконечное военное положение будет технологически инструментализироваться властью как способ защищать себя в первую очередь свои должности, неприкосновенность, абсолютизм, бесконтрольность, неподотчетность, мародерство. Выборы тоже надежно проконтролируются властями, концентрированными благодаря войне.

Следовательно, ни один краеугольный вызов по войне не имеет и не будет иметь профессионального ответа от Олимпа Трикстеров, заинтересованных в вечном движении. При этом никаких сил защитить глобальную инфраструктуру от педантичного истирания нет. Враг что сможет – то и уничтожит. Куда не долетит дрон – туда попадет кинжал, искандер или другая несгибаемая баллистика.

Никакого видения, никакого рецепта, никакой готовности переходить от мифомании к прагматике не наблюдается. Им чихать на блекауты городов-миллионников и поэтапное истребление инфраструктуры, потому что чем больше разрушат – тем дороже будет смета освоения средств на восстановлении.

Никакие ведут все в никуда.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
