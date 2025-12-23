Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
24-25 декабря на территории Украины будет доминировать свежая воздушная масса арктического происхождения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, ночью ожидается -5...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.
"Осадков не будет пока, снег придет уже 26 декабря. Да еще с сильным ветром. В Киеве на Сочельник и Рождество – без осадков. Но с морозом", – говорится в сообщении.
Ночью в столице будет -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов.
С 26 декабря снова потеплеет, но появится снег.
Ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине в начале 2026 года ожидается по-настоящему зимняя погода. Также похолодание ожидается в конце декабря.
