Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, украинские атомные станции снизили мощность поколения после ночной атаки РФ 23 декабря. Возврат к номинальным значениям возможно только после восстановительных работ.