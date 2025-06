Фото: Держкіно

повідомляє "ШоТам"

Український фільм "Мати Апостолів" встановив національний рекорд. Стрічка отримала 88 міжнародних нагород. Фільм був презентований у 28 країнах. Зокрема, були покази в США, Канаді, Німеччині, Франції, Італії, Китаї, Великій Британії, Австралії, Туреччині, Ізраїлі, Іспанії, Польщі, Румунії.

Фільм "Мати Апостолів" присвятили матерям воїнів, які у 2014 році пішли захищати Україну. Головна героїня шукає сина-льотчика, і змінює своєю любов'ю всіх, кого зустрічає на своєму шляху.

