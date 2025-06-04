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04 червня 2025, 01:30

Український фільм "Мати Апостолів" поставив рекорд по нагородах

04 червня 2025, 01:30
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Фото: Держкіно
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Українська стрічка "Мати Апостолів" отримала десятки нагород на кінофестивалях. Таким чином фільм встановив національний рекорд

Про це повідомляє "ШоТам", передає RegioNews.

Український фільм "Мати Апостолів" встановив національний рекорд. Стрічка отримала 88 міжнародних нагород. Фільм був презентований у 28 країнах. Зокрема, були покази в США, Канаді, Німеччині, Франції, Італії, Китаї, Великій Британії, Австралії, Туреччині, Ізраїлі, Іспанії, Польщі, Румунії.

Фільм "Мати Апостолів" присвятили матерям воїнів, які у 2014 році пішли захищати Україну. Головна героїня шукає сина-льотчика, і змінює своєю любов'ю всіх, кого зустрічає на своєму шляху.

Нагадаємо раніше український фільм Distance Between Two Points of Me (Відстань між двома точками мене) отримав визнання на міжнародному фестивалі Runway AI Film Festival. За словами творців стрічки, це історія про втрату дому — і фізичного, і емоційного.

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