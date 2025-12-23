В Правительстве сделали заявление о новых тарифах на воду
Кабинет Министров выступил с инициативой отсрочить планируемые изменения в тарифах на воду для населения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
"Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительное финансовое давление. Вместе с тем, мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги. Следующий шаг – правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение", – заявила она.
Как сообщалось, в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. По мнению экспертов, это связано с необходимостью возобновления поврежденной энергетической инфраструктуры.
