18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 18:39

В Правительстве сделали заявление о новых тарифах на воду

23 декабря 2025, 18:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Кабинет Министров выступил с инициативой отсрочить планируемые изменения в тарифах на воду для населения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

"Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительное финансовое давление. Вместе с тем, мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги. Следующий шаг – правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение", – заявила она.

Как сообщалось, в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. По мнению экспертов, это связано с необходимостью возобновления поврежденной энергетической инфраструктуры.

тарифы вода Свириденко Юлия Анатольевна Кабмин экономика
23 декабря 2025
