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25 мая 2025, 18:43

В Одессе стартовали съемки исторического фильма о Довженко

25 мая 2025, 18:43
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фото: Facebook/Геннадий Труханов
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В Одессу возвращаются большие кинопроекты. В городе начались съемки художественного фильма "Довженко. Легенда украинского кино"

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, это общий проект украинских и иностранных продюсеров, который уже представили на кинорынке Каннского кинофестиваля.

Главную роль Александра Довженко исполняет украинский актер Григорий Бакланов. Режиссер – Константин Коновалов.

Часть съемок команда проводит именно в Одессе – городе, ставшем первым шагом Довженко в мир кинематографа.

"Фильм переносит нас в 1926 год – в эпоху джаза, балета, творческой свободы и одновременно репрессивного давления. Молодой Довженко приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм – не в угоду идеологии, а ради искусства. И эта борьба за правду звучит сегодня как никогда актуально", – отметил Труханов.

Справка: Александр Довженко известен миру как гениальный режиссер, талантливый писатель, художник и философ. Он один из основателей национального кинематографа.

Напомним, недавно в Австрии состоялся показ фильма о военных журналистах. Над лентой работала документалистка из Днепра.

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