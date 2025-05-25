В Одессе стартовали съемки исторического фильма о Довженко

фото: Facebook/Геннадий Труханов

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, это общий проект украинских и иностранных продюсеров, который уже представили на кинорынке Каннского кинофестиваля.

Главную роль Александра Довженко исполняет украинский актер Григорий Бакланов. Режиссер – Константин Коновалов.

Часть съемок команда проводит именно в Одессе – городе, ставшем первым шагом Довженко в мир кинематографа.

"Фильм переносит нас в 1926 год – в эпоху джаза, балета, творческой свободы и одновременно репрессивного давления. Молодой Довженко приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм – не в угоду идеологии, а ради искусства. И эта борьба за правду звучит сегодня как никогда актуально", – отметил Труханов.

Справка: Александр Довженко известен миру как гениальный режиссер, талантливый писатель, художник и философ. Он один из основателей национального кинематографа.

Напомним, недавно в Австрии состоялся показ фильма о военных журналистах. Над лентой работала документалистка из Днепра.