23 декабря 2025, 18:53

В Житомире 24-летний мужчина прогуливался возле автовокзала с гранатой в сумке

23 декабря 2025, 18:53
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала молодого человека с гранатой в сумке возле центрального автовокзала

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире полиция задержала 24-летнего мужчину с гранатой в сумке, сообщили в пресс-службе местного райуправления. Инцидент произошел 19 декабря у центрального автовокзала города, когда правоохранители заметили подозрительного прохожего с объемной сумкой.

Молодой человек заметил внимание полицейских и пытался изменить направление движения, что побудило оперативников остановить его для проверки. В ходе общения выяснилось, что в сумке он скрыл предмет, похожий на гранату.

Следователи Житомирского райуправления сообщили мужчине о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины за незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Согласно действующему законодательству за подобное преступление предусмотрено от 3-х до 7 лет заключения. Полиция продолжает проверку обстоятельств и происхождение боеприпасов, чтобы установить все детали дела.

Напомним, в одной из школ Соломенского района Киева произошел взрыв после того, как старшеклассник ради развлечения и съемки видео бросил страйкбольную гранату, которая впоследствии сдетонировала.

