Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
Пехотинцы Денис «Барс» и Дмитрий «К2» вернулись с позиции вблизи города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
По словам пехотинцев, самым сложным оказался первый стрелковый контакт с врагом.
"Вот самое страшное было. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда ты стреляешь, а не в тебя", – говорят ребята.
В общей сложности на счету ребят семеро ликвидированных окупантов. У мертвых российских солдат наши защитники забрали радиостанции, и еще два месяца слушали всю информацию о передвижении врага и передавали данные на КСП батальона.
Бойцов вывезли с позиции квардрацикла с прицепом. Вместе с ними забрали и 23-летнего российского пленника Данила Сычева из Волгограда.
Как сообщалось, россияне оккупировали Звановку в Донецкой области и продвинулись вблизи нескольких сел. Об этом свидетельствуют данные DeepState за 22 декабря.