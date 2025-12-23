Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области

фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Пехотинцы Денис «Барс» и Дмитрий «К2» вернулись с позиции вблизи города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

По словам пехотинцев, самым сложным оказался первый стрелковый контакт с врагом.

"Вот самое страшное было. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда ты стреляешь, а не в тебя", – говорят ребята.

В общей сложности на счету ребят семеро ликвидированных окупантов. У мертвых российских солдат наши защитники забрали радиостанции, и еще два месяца слушали всю информацию о передвижении врага и передавали данные на КСП батальона.

Бойцов вывезли с позиции квардрацикла с прицепом. Вместе с ними забрали и 23-летнего российского пленника Данила Сычева из Волгограда.

