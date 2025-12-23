В Житомирской области мужчина требовал почти полтора миллиона с предпринимателя, угрожая штрафами

Фото: Нацполиция

В Житомирской области задержали мужчину, который обещал поспособствовать уменьшению штрафов, якобы угрожавших частному предприятию по результатам налоговой проверки. Злоумышленник убеждал его, что якобы имеет личные и профессиональные связи.

Об этом сообщает полиция Житомирской полиции, передает RegioNews.

В течение 15 лет злоумышленник занимал руководящий пост в компании, деятельность которой была связана с бухгалтерским учетом, аудитом и налоговым консультированием. В начале декабря к нему обратилась женщина, представлявшая частную компанию, за консультацией.

Во время встречи мужчина сообщил клиентке, что якобы будет составлен штраф, а за нарушение нужно будет платить несколько десятков миллионов гривен. Он предложил "помощь". За свои "услуги" он просил 1,3 миллиона гривен. Правоохранители его задержали сразу после получения денег.

"Уже на следующий день следователи, при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2) Уголовного кодекса", - сообщили в полиции.

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

