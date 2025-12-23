18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 19:25

В Киеве сообщили о результатах восстановления после вражеского удара по одному из районов города

23 декабря 2025, 19:25
Фото: КМВА
В районе после обстрела начались срочные восстановительные работы, чтобы жители могли вернуться к безопасной жизни

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

После вражеских обстрелов в районе начались масштабные восстановительные работы на поврежденных объектах. Повсюду работают аварийные службы, коммунальщики, специалисты и волонтеры. Они временно закрывают выбитые окна OSB-плитами, убирают обломки, расчищают территории и снабжают пострадавших всем необходимым для нормальной жизни.

Волонтеры и коммунальщики убирают обломки

По состоянию на 17:00 сегодня зафиксированы первые результаты работ. Закрыто 210 поврежденных окон в доме и окрестных квартирах. К тому же подано 49 заявлений по программе "Забота", которая помогает жителям в восстановлении жилья и получении поддержки.

Работы продлятся сегодня и продолжатся завтра. В планах – восстановление крыши, замена окон и устранение других повреждений. Координационный штаб продолжает принимать обращения жителей, консультировать и координировать действия соответствующих служб.

Выбитые окна временно закрыли OSB-плитами

Каждый этап восстановления контролируется, чтобы все первоочередные задачи выполнялись быстро и качественно. Местные власти выражают благодарность спасателям, коммунальщикам и волонтерам, оперативно приобщившимся к работам. Их неравнодушие стало важной опорой для громады.

Ранее сообщалось, в результате массированных обстрелов Никопольщины FPV-дронами и артиллерией пострадала 86-летняя женщина, а также повреждены местное предприятие, кафе, 16 частных домов и автомобили.

