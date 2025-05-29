Иллюстративное фото

В Японии зрители фестиваля документального кино увидят фильм об украинских писателях. Это фильм о художниках "Расстрелянного Возрождения"

Об этом сообщает Государственное агентство по кино, передает RegioNews.

В городе Кобе (Япония) в рамках месяца украинского документального кино покажут фильм Тараса Томенко "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Следует отметить, что премьера фильма состоялась в 2021 году в Польше.

Лента рассказывает об украинских писателях времен "Расстрелянного Возрождения".

Это история о том, как советские власти под видом комфортного проживания в доме "Слово" в Харькове незаметно заставляли художников подчиниться СССР. Фильм показывает зрителю истории репрессий.

Напомним, ранее в Австрии показали фильм о военных журналистах, работавших на фронте в Украине. Над фильмом работали чешский продюсер Вацлав Флегль и документалистка из Днепра Наталья Хазан.