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09 мая 2025, 23:35

Украинский ШИ-фильм попал в финал престижного Runway AI Film Festival

09 мая 2025, 23:35
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Иллюстративное фото
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Украинский фильм "Distance Between Two Points of Me" стал финаистом международного фестиваля. Эта лента создавалась с помощью искусственного интеллекта

Об этом сообщает SPEKA, передает RegioNews.

Фильм Distance Between Two Points of Me (Расстояние между двумя точками меня) получил признание на международном фестивале Runway AI Film Festival. Лента разрабатывалась украинской технологической компанией HOLYWATER.

Режиссер Илья Дуцик назвал фильм сочетанием честности, скорости и эксперимента. Лента рассказывает о потере дома – и физического, и эмоционального. История погружает зрителя в тонкое пространство памяти, боли, благодарности и надежды.

Фильм был создан на украинском языке. Премьерные показы состоятся уже в июне в Нью-Йорке (Alice Tully Hall, Lincoln Center) и в Лос-Анджелесе (The Broad Stage). Впоследствии фильм смогут увидеть в Украине.

Напомним, ранее фильм Зои Лактионовой "Прах, оседающая слоем на поверхности" об украинском Мариуполе получил награду Eurimages Co-Production Award на фестивале документального кино Visions du Réel в Швейцарии. В фильме создатели объединили исторические кадры, современные фото и видео, а также личные архивы.

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