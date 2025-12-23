Фото: Офис Генерального прокурора

Проверки системы школьного питания выявили нарушения, которые явились основанием для уголовного производства и кадровых решений на уровне города

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

В Николаеве правоохранительные органы разоблачили системные нарушения во время организации питания в учебных учреждениях города. Согласно данным следствия, несоблюдение санитарных требований при приготовлении и поставке пищи создавало реальную угрозу здоровью школьников. В продуктах, предназначенных для детей, обнаружили опасные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции.

Следствие установило, что частная компания-поставщик и коммунальное предприятие, ответственное за питание в школах, работали с многочисленными нарушениями законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В ходе обысков, проведенных 12 декабря, изъяли служебную документацию и образцы пищи, которые передали на экспертизу в Госпродслужбу в Николаевской области. Лабораторные исследования подтвердили наличие колиформных микробов и других отклонений от санитарных норм.

23 декабря при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры Николаева сообщили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью и исполняющему обязанности руководителя коммунального предприятия, действовавшего в структуре Николаевского городского совета. После установления нарушений городские власти 15 декабря досрочно расторгли договор на организацию питания детей, заключенный в начале декабря.

Фигурантам дела инкриминируют нарушение санитарных правил, а также попытки завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, правительство заложило в бюджет 2026 года рекордные 14,4 миллиарда гривен на реализацию реформы школьного питания, что обеспечит бесплатные обеды для учащихся по всей Украине от Харьковщины до Львовщины.