18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 18:29

В Киевской области троих человек подозревают в убийстве мужчины 11 выстрелами на кладбище

23 декабря 2025, 18:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Киевской области полиция задержала троих мужчин за убийство знакомого на кладбище, где пострадавший получил 11 пулевых ранений

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Киевской области полиция сообщила о подозрении трем мужчинам в убийстве знакомого. Инцидент произошел в селе Михайловка-Рубежовка, где жертва получила многочисленные огнестрельные ранения и погибла на месте.

Подозреваемые оперативно задержаны

Согласно информации правоохранителей, 9 декабря женщина сообщила об исчезновении своего гражданского мужа. На следующее утро во время обследования местного кладбища полицейские обнаружили тело мужчины с 11 огнестрельными ранениями.

В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны три человека: 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, проживавшие в Киеве. Конфликт между потерпевшим и нападающими возник накануне из-за личных неприязненных отношений. Злоумышленники спланировали месть и обманом заманили мужчину на кладбище.

На месте происшествия они произвели 11 выстрелов и скрылись. Полиция провела следственные действия и сообщила подозрение за умышленное убийство. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и мотивы действий подозреваемых.

Напомним, на Днепропетровщине во время ссоры 56-летний ранее судимый мужчина нанес ножевое ранение 43-летнему местному жителю, от которого тот скончался на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Киевская область выстрел подозрение криминал преступление
На Днепропетровщине задержан 37-летний подозреваемый в покушении на убийство в подъезде
23 декабря 2025, 18:14
В Киевской области мужчина избил родную тетю металлической кастрюлей
23 декабря 2025, 14:58
Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой
23 декабря 2025, 13:55
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В Киеве сообщили о результатах восстановления после вражеского удара по одному из районов города
23 декабря 2025, 19:25
В Житомире 24-летний мужчина прогуливался возле автовокзала с гранатой в сумке
23 декабря 2025, 18:53
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
23 декабря 2025, 18:49
В Житомирской области мужчина требовал почти полтора миллиона с предпринимателя, угрожая штрафами
23 декабря 2025, 18:45
Враг атаковал Никопольский район и Криворожье: пострадала 86-летняя женщина
23 декабря 2025, 18:44
В Правительстве сделали заявление о новых тарифах на воду
23 декабря 2025, 18:39
ЦИК начала подготовку к выборам
23 декабря 2025, 18:25
В Харьковской области мужчина угрожал бывшему работодателю расправой и требовал деньги
23 декабря 2025, 18:25
Украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области
23 декабря 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »