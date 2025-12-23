Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области полиция задержала троих мужчин за убийство знакомого на кладбище, где пострадавший получил 11 пулевых ранений

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Киевской области полиция сообщила о подозрении трем мужчинам в убийстве знакомого. Инцидент произошел в селе Михайловка-Рубежовка, где жертва получила многочисленные огнестрельные ранения и погибла на месте.

Подозреваемые оперативно задержаны

Согласно информации правоохранителей, 9 декабря женщина сообщила об исчезновении своего гражданского мужа. На следующее утро во время обследования местного кладбища полицейские обнаружили тело мужчины с 11 огнестрельными ранениями.

В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны три человека: 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, проживавшие в Киеве. Конфликт между потерпевшим и нападающими возник накануне из-за личных неприязненных отношений. Злоумышленники спланировали месть и обманом заманили мужчину на кладбище.

На месте происшествия они произвели 11 выстрелов и скрылись. Полиция провела следственные действия и сообщила подозрение за умышленное убийство. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и мотивы действий подозреваемых.

