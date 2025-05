Фото из открытых источников

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Николая Лукашука, в Вене (Австрия) состоялся показ ленты "Военный корреспондент". Это фильм, рассказывающий о войне в Украине, а также о силе журналистки. Над ним работали чешский продюсер Вацлав Флегль и документалистка из Днепра Наталья Хазан.

Лента рассказывает историю двух военных журналистов: Мартина Доразина и Олега Ткаченко, работавших на фронте в Украине.

