13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
12:59  15 мая
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
UA | RU
UA | RU
16 мая 2025, 03:20

В Вене прошел показ фильма об Украине, который делала днепровская документалистка

16 мая 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Австрии прошел показ фильма о военных журналистах. Над лентой работала документалистка из Днепра

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Николая Лукашука, в Вене (Австрия) состоялся показ ленты "Военный корреспондент". Это фильм, рассказывающий о войне в Украине, а также о силе журналистки. Над ним работали чешский продюсер Вацлав Флегль и документалистка из Днепра Наталья Хазан.

Лента рассказывает историю двух военных журналистов: Мартина Доразина и Олега Ткаченко, работавших на фронте в Украине.

Напомним, ранее украинский фильм Distance Between Two Points of Me (Расстояние между двумя точками меня) получил признание на международном фестивале Runway AI Film Festival. Это фильм о потере дома — и физического, и эмоционального.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кино
В Украине снимают фэнтези-комедию о потустороннем Киеве
24 апреля 2025, 04:35
Фильм о Мариуполе получил награду на престижном кинофестивале
10 апреля 2025, 23:45
В Украине снимают фильм о легендарной Квитке Цисык
05 апреля 2025, 04:00
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Трагедия на Буковине: из колодца достали тело человека
16 мая 2025, 04:10
Группа Ziferblat рассказала, чем удивит на финале Евровидения 2025
16 мая 2025, 03:50
В Базеле прошел второй полуфинал Евровидения: кто вышел в финал
16 мая 2025, 02:50
На Хмельнитчине столкнулись легковушка и мотоблок: погиб водитель
16 мая 2025, 01:35
В Украине изменились цены на раннюю капусту: почему фермеры вынуждены "сбрасывать"
16 мая 2025, 00:50
Хотел избежать наказания: на Днепропетровщине мужчина, проходящий по делу за детское порно, дал взятку следователю
15 мая 2025, 23:55
Отказался служить даже в тылу: в Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации
15 мая 2025, 23:25
На Прикарпатье осудили группу наркоторговцев: каннабис выращивали "оптом"
15 мая 2025, 22:55
Призвали на службу мужчину, который имел право на отсрочку: в Ровенской области суд рассмотрел действия ТЦК
15 мая 2025, 22:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »