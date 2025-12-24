21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 22:30

В Киевской области несовершеннолетняя зарабатывала у россиян: носила взрывчатки и сливала знакомого с ВСУ

24 декабря 2025, 22:30
Иллюстративное фото
Киево-Святошинский районный суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности по делу о госизмене и покушении на совершение террористического акта. Россияне завербовали девушку через социальные сети

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С октября 2024 г. несовершеннолетняя девушка начала общаться в Telegram с представителем РФ. Впоследствии она согласилась выполнять его задания за деньги. Ей поручили выяснить судьбу другого агента, с которым была потеряна связь. Через несколько дней она забрала во дворе домов на левом берегу Киева сумку с самодельным взрывным устройством и уложила ее у автомобиля, внешне похожего на военный. Сотрудники СБУ обнаружили эту взрывчатку и обезвредили.

В частности, девушка посылала россиянам фото и данные знакомого, служившего в ВСУ. Она предложила военному встретиться, но он не пришел. Также девушка делала для россиян фото районного отделения полиции в Бердичеве.

В декабре прошлого года агент РФ приехала в столицу. Там она забрала из тайника две части самодельного взрывного устройства, которые перенесли в гостиницу в Вишневом. В тот же день она купила в торговом центре две SIM-карты и два мобильных телефона для дистанционного взрыва взрывного устройства. После этого ее в номере гостиницы задержали сотрудники СБУ.

Она признала свою виновность, подписав договор. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества, учитывая, что девушка была несовершеннолетней.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

