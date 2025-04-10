Фото: Courtesy of Visions du Reel

Документальная лента о Мариуполе получила престижную премию. Отметили фильм на кинофестивале в Швейцарии

Об этом сообщает Variety, передает RegioNews.

Лента Зои Лактионовой "Прах, оседающая слоем на поверхности" получила награду Eurimages Co-Production Award на фестивале документального кино Visions du Réel в Швейцарии. Фильм "реконструирует" жизнь одной семьи в цикле разрушения и обновления в Мариуполе. В картине совмещаются исторические документы, а также современные кадры и личные архивы.

Следует отметить, что Eurimages Co-Production Award – одна из самых престижных наград фестиваля. Таким образом, премия поддерживает производство кино, которое находится еще на ранних этапах.

Напомним, что это не уже не первый фильм о Мариуполе, который получает престижную награду. В 2024 году фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".