Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Миколи Лукашука, у Відні (Австрія) відбувся показ стрічки "Військовий кореспондент". Це фільм, який розповідає про війну в Україну, а також про силу журналістку. Над ним працювали чеський продюсер Вацлав Флегль та документалістка з Дніпра Наталія Хазан.

Стрічка розповідає історію історія двох військових журналістів: Мартіна Доразіна та Олега Ткаченка, які працювали на фронті в Україні.

